В странах Балтии цены на электроэнергию выросли на 80 %

В странах Балтии продолжают расти цены на электроэнергию, хуже всех дела обстоят в Эстонии - рост цен на электроэнергию в стране достиг 110 %.

Жители Литвы и Латвии также столкнулись с резким подорожанием: в обеих странах цены выросли более чем на 80 %.

Главной причиной стали сильные морозы, которые резко увеличили нагрузку на энергосистему. По мнению поставщиков энергоресурсов, холод усилил спрос, а сокращение выработки ветровой энергии лишило рынок важной части дешевого ресурса.

Потребление в регионе выросло более чем на 20 % и достигло рекордных значений. Литва показала самый высокий рост потребления в своей истории - почти на треть.