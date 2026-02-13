3.72 BYN
В странах Балтии цены на электроэнергию выросли на 80 %
В странах Балтии продолжают расти цены на электроэнергию, хуже всех дела обстоят в Эстонии - рост цен на электроэнергию в стране достиг 110 %.
Жители Литвы и Латвии также столкнулись с резким подорожанием: в обеих странах цены выросли более чем на 80 %.
Главной причиной стали сильные морозы, которые резко увеличили нагрузку на энергосистему. По мнению поставщиков энергоресурсов, холод усилил спрос, а сокращение выработки ветровой энергии лишило рынок важной части дешевого ресурса.
Потребление в регионе выросло более чем на 20 % и достигло рекордных значений. Литва показала самый высокий рост потребления в своей истории - почти на треть.
На фоне этих проблем страны Балтии намерены совместно требовать деньги у ЕС на защиту критической инфраструктуры. Министры энергетики Литвы, Латвии и Эстонии в Риге подписали заявление о том, что страны Балтии к 2050 году синхронизируют нацстратегии в энергетике.