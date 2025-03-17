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В странах ЕС могут произойти протесты из-за сокращения программ соцподдержки - Financial Times
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Флаг_ЕС_инвато2025-03-17T14:23:29.000000Z00
Эксперты Financial Times прогнозируют массовые протесты в странах ЕС, и все из-за сокращения программ социальной поддержки населения ради увеличения военных расходов. Так проявилось требование США взять на себя бремя ответственности за обеспечение безопасности континента.
Согласно данным Европейского совета, в 2024 году Евросоюз потратил на оборону 326 млрд евро. А в 2026-м расходы могут вырасти до 460 млрд, что приведет к росту госдолга целого ряда стран и усложнит их экономическое положение. Так, например, в Италии госдолг уже достиг 137 % от ВВП. Сокращение правительственных расходов на пенсии и здравоохранение станет особенно сложной задачей, ведь Европа является самым стареющим регионом мира.