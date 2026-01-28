В странах НАТО негодуют из-за слов Рютте о невозможности обеспечения безопасности ЕС без США

НАТО стремится удержать альянс от распада, максимально располагая к себе президента США Дональда Трампа, но такие "прогибы" генсека альянса Марка Рютте очень не нравятся европейским союзникам.

Напряжение проявилось после выступления Рютте в Европарламенте, где он заявил, что Европа не способна обеспечить свою безопасность без США. Эти слова вызвали негодование. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейцы могут и должны сами обеспечивать безопасность.

Впрочем, реальность совершенно другая. Вспомнить хотя бы высадку евродесанта в Гренландию и срочное бегство этих трех десятков воинов по домам.