В Судане произошла вспышка холеры - не менее 70 человек скончались

Медицинская система Хартума (столица Судана) не может справиться с резким скачком заболеваемости холерой - инфекция быстро распространяется из-за гуманитарного кризиса. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Казинформ.

Министерство здравоохранения Судана сообщило о резком росте числа заражений холерой в столице страны - только за последние двое суток в Хартуме скончались не менее 70 человек.

В условиях разрушенной системы здравоохранения врачи фиксируют сотни новых случаев ежедневно, заявили местные власти.

По официальным данным, накануне 29 мая было зарегистрировано 942 случая заражения и 25 смертей, тогда как днем ранее - 1177 новых больных и 45 летальных исходов.

Резкий рост числа инфицированных начался после масштабных ударов беспилотников, приписываемых Силам быстрого реагирования (СБР), которые нарушили водоснабжение и подачу электроэнергии в ряде районов столицы.

Ранее в этом месяце суданская армия объявила, что она восстановила контроль над Хартумом, освободив его от военизированных Сил быстрого реагирования (СБР). С апреля 2023 года Судан охвачен жестоким конфликтом между суданской армией и СБР.

Судан переживает один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире. Согласно данным профсоюза врачей, почти 90 % больниц в стране были вынуждены прекратить работу на разных этапах конфликта. Некоторые из них подверглись обстрелам, были разграблены или заняты вооруженными группами.

На фоне разрушенной системы здравоохранения вспышка холеры усугубила ситуацию. Власти сообщают об уровне выздоровления на уровне 89 % в изолированных центрах, однако предупреждают, что ухудшающаяся санитарно-экологическая обстановка способствует дальнейшему распространению инфекции.

С августа 2024 года в Судане зафиксировано более 65 тыс. случаев подозрения на холеру и свыше 1,7 тыс. смертей в 12 из 18 регионов. В одном только Хартуме - более 7,7 тыс. случаев заражения и 185 смертей, из которых свыше тысячи - дети в возрасте до пяти лет.