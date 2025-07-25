В супермаркетах Германии идут на крайние меры из-за массовых краж бодрящего напитка

Немецкое издание Bild сообщает, что в супермаркетах Германии начали прятать кофе в закрытые витрины или просто убирают его с прилавков.



Дело в том, что в последние месяцы наблюдается резкий рост цен на этот продукт. Столь же стремительно растет масштаб хищений - практически все крупные магазины несут колоссальные потери.



Кофе приходится прятать: где-то его укладывают в закрытые витрины, где-то покупателям приходится просить кассира принести кофе со склада. В третьих магазинах выкладывают лишь по паре образцов, причем так, чтобы они всегда были под присмотром продавца.



Немцы на сайте Bild комментируют эти новации так: "Похоже, скоро в Германии единственным способом добыть кофе будет его украсть".