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В супермаркетах Германии идут на крайние меры из-за массовых краж бодрящего напитка

Немецкое издание Bild сообщает, что в супермаркетах Германии начали прятать кофе в закрытые витрины или просто убирают его с прилавков.

Дело в том, что в последние месяцы наблюдается резкий рост цен на этот продукт. Столь же стремительно растет масштаб хищений - практически все крупные магазины несут колоссальные потери.

Кофе приходится прятать: где-то его укладывают в закрытые витрины, где-то покупателям приходится просить кассира принести кофе со склада. В третьих магазинах выкладывают лишь по паре образцов, причем так, чтобы они всегда были под присмотром продавца.

Немцы на сайте Bild комментируют эти новации так: "Похоже, скоро в Германии единственным способом добыть кофе будет его украсть".

Германиякражакофе