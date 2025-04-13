В Таджикистане 17 домов пострадали от землетрясения

В Раштском районе Таджикистана 17 жилых домов частично разрушены в результате землетрясения. Об этом сообщили в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана, информирует ТАСС.

Землетрясение произошло на территории республики в 09.24 по местному времени (07.24 по Минску).



"По предварительным данным, на территории четырех сел Раштского района частично пострадали 17 домов, жертв нет", - сообщил собеседник агентства. В ведомстве уточнили, что в эпицентре землетрясения - Раштском районе - сила подземных толчков составила 5 баллов, в Душанбе - 3 балла. Собеседник добавил, что первый заместитель председателя КЧС Хотамшо Латифзода направился в пострадавший район, где уже работает комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.