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В Таджикистане состоялись парламентские выборы
В Таджикистане избирают депутатов нижней палаты парламента. Для этого в 28 странах мира организовано 36 избирательных участков, один из них располагается в Посольстве Таджикистана в Беларуси.
Как отметили в дипломатическом представительстве центральноазиатской страны, проживающие за рубежом таджики активно пользуются своим политическим правом.
"Граждане Республики Таджикистан, проживающие или находящиеся в Республике Беларусь, активно участвуют. Они имеют право проголосовать по общереспубликанскому единому списку по политическим партиям, - рассказал Сафарзода Бахтовар Амирали - Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси. - Избирательные Процедуры за рубежом имеют свою специфику. Здесь при Посольстве Республики Таджикистан на консульском учете состоят где-то 500 граждан, которые имеют избирательное право, но существует и дополнительный список. Те, которые не входили в консульский учет, тоже могут принимать участие. И в дополнительном списке тоже можем их добавить".
Азизжон Усманов, первый зампредседателя Международного общественного объединения таджиков "Сомониен":
"Участие в выборах - это выбор нашего будущего. Уже многое проделано в нашей стране уважаемым лидером нации Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. В связи с этим наш долг перед страной и будущим нации - это голосование, которое обязывает нас, как граждан, внести свой вклад перед отечеством".
За ходом выборов следит более двух сотен международных наблюдателей. Среди них представители миссий СНГ и ШОС, также председатели ЦИК других стран, в том числе и Беларуси. На избирательном участке в нашей стране - в посольстве Таджикистана - международный наблюдатель от Содружества Независимых Государств отметил, что выборы проходят организованно, а главное, спокойно.
Нурлан Сейтимов, международный наблюдатель от миссии СНГ:
"Сегодня находясь на участке, здесь, в Посольстве Республики Таджикистан в Республике Беларусь, могу отметить, что выборы проходят организованно, в спокойной, доброжелательной обстановке. Мы видим, что с раннего утра приходят граждане Республики Таджикистан и реализуют свое конституционное право по голосованию в нижней палате парламента. Основные итоги и выводы миссии наблюдателей СНГ озвучат 3 марта в Душанбе, то есть завтра".
День голосования на парламентских выборах в Таджикистане в самом разгаре, но уже из поступившей от ЦИК страны информации следует, что электоральное событие признано состоявшимся. На момент 10 часов утра по минскому времени свои голоса за кандидатов отдали порядка 60 % избирателей.