В Таджикистане состоялись парламентские выборы

В Таджикистане избирают депутатов нижней палаты парламента. Для этого в 28 странах мира организовано 36 избирательных участков, один из них располагается в Посольстве Таджикистана в Беларуси.

Как отметили в дипломатическом представительстве центральноазиатской страны, проживающие за рубежом таджики активно пользуются своим политическим правом.

"Граждане Республики Таджикистан, проживающие или находящиеся в Республике Беларусь, активно участвуют. Они имеют право проголосовать по общереспубликанскому единому списку по политическим партиям, - рассказал Сафарзода Бахтовар Амирали - Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси. - Избирательные Процедуры за рубежом имеют свою специфику. Здесь при Посольстве Республики Таджикистан на консульском учете состоят где-то 500 граждан, которые имеют избирательное право, но существует и дополнительный список. Те, которые не входили в консульский учет, тоже могут принимать участие. И в дополнительном списке тоже можем их добавить".

Азизжон Усманов, первый зампредседателя Международного общественного объединения таджиков "Сомониен":

"Участие в выборах - это выбор нашего будущего. Уже многое проделано в нашей стране уважаемым лидером нации Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. В связи с этим наш долг перед страной и будущим нации - это голосование, которое обязывает нас, как граждан, внести свой вклад перед отечеством".

За ходом выборов следит более двух сотен международных наблюдателей. Среди них представители миссий СНГ и ШОС, также председатели ЦИК других стран, в том числе и Беларуси. На избирательном участке в нашей стране - в посольстве Таджикистана - международный наблюдатель от Содружества Независимых Государств отметил, что выборы проходят организованно, а главное, спокойно.

Нурлан Сейтимов, международный наблюдатель от миссии СНГ:

"Сегодня находясь на участке, здесь, в Посольстве Республики Таджикистан в Республике Беларусь, могу отметить, что выборы проходят организованно, в спокойной, доброжелательной обстановке. Мы видим, что с раннего утра приходят граждане Республики Таджикистан и реализуют свое конституционное право по голосованию в нижней палате парламента. Основные итоги и выводы миссии наблюдателей СНГ озвучат 3 марта в Душанбе, то есть завтра".