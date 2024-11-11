В Таиланде слон случайно убил туристку

Инцидент произошел на острове Яо Яй в провинции Пхангнга. Как рассказал сотрудник центра, все случилось, когда туристка купала слона. Она случайно оказалась слишком близко к его бивням. Животное неожиданно задело испанку. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.



В местной полиции отметили, что этот случай стал первым подобным инцидентом в новом году. За прошлый год в королевстве от нападений диких животных погибли 39 человек, большинство из них находились в неестественной среде обитания.



Специалисты напоминают об осторожности при взаимодействии с крупными животными, особенно в туристических зонах.