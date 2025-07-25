3.71 BYN
2.94 BYN
3.46 BYN
В Таиланде в результате ударов Камбоджи стали жертвами 15 человек
Автор:Редакция news.by
Минимум 14 мирных жителей и 1 военнослужащий погибли в Таиланде в результате вооруженных действий на границе с Камбоджей, еще 46 человек оказались ранены, заявило Министерство здравоохранения Таиланда. Об этом информирует ТАСС.
По данным ведомства, в провинции Сурин погибли пять человек, в провинции Сисакет число погибших достигло девяти, включая одного военнослужащего. На территории провинции Убонратчатхани зафиксирован один погибший местный житель.
Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы утром 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей.