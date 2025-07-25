В Таиланде в результате ударов Камбоджи стали жертвами 15 человек

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4f7b0f7-ba1c-4adf-a95f-0de7faff9559/conversions/03ccc1ca-3423-4082-992b-4788c2f2befa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4f7b0f7-ba1c-4adf-a95f-0de7faff9559/conversions/03ccc1ca-3423-4082-992b-4788c2f2befa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4f7b0f7-ba1c-4adf-a95f-0de7faff9559/conversions/03ccc1ca-3423-4082-992b-4788c2f2befa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4f7b0f7-ba1c-4adf-a95f-0de7faff9559/conversions/03ccc1ca-3423-4082-992b-4788c2f2befa-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Минимум 14 мирных жителей и 1 военнослужащий погибли в Таиланде в результате вооруженных действий на границе с Камбоджей, еще 46 человек оказались ранены, заявило Министерство здравоохранения Таиланда. Об этом информирует ТАСС.

По данным ведомства, в провинции Сурин погибли пять человек, в провинции Сисакет число погибших достигло девяти, включая одного военнослужащего. На территории провинции Убонратчатхани зафиксирован один погибший местный житель.