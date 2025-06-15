В Татарстане возбудили уголовное дело о теракте после атаки украинских БПЛА

Уголовное дело о теракте по факту нападения украинских дронов на промышленную территорию в Елабужском районе Татарстана возбуждено СК России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации официального источника, атака украинских БПЛА на промышленную территорию, расположенную в Елабужском районе Татарстана, произошла 15 июня. "Один человек погиб, пострадали 13 человек. По данному факту следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.205 (террористический акт) УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы СК.