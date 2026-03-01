3.75 BYN
В Тегеране атакована телерадиовещательная компания и больница Ганди
Ситуация на Ближнем Востоке выходит на новую спираль эскалации. Израиль и США наносят массовые удары по Ирану.
В Тегеране атакована телерадиовещательная компания, а также больница Ганди. В ЦАХАЛ сообщают о нанесении ударов по десяткам военных командных центров Ирана, включая штабы КСИР, разведки и командные центры.
Более того, США задействовали 4 стратегических бомбардировщика B-2 для ударов по Ирану. Они сбросили десятки 900-килограммовых бомб на подземные позиции баллистических ракет. Утверждается, американские военные уничтожили в том числе 9 иранских кораблей. В свою очередь Исламская Республика нанесла удары по территории Израиля и военным объектам в странах Персидского залива. По заявлению КСИР, Иран атаковал дислокацию военных США и в Бахрейне, где погибли и ранены суммарно более 500 американских солдат. Пентагон эту информацию не подтверждает. Также беспилотники со взрывчаткой ударили по военной базе США недалеко от иракского аэропорта Эрбиль - там начался мощный пожар с детонацией.
Новые удары нанесены по глубоководному порту Джабаль-Али в Дубае. Также взрывы прогремели в районе базы британских ВВС на Кипре. Атаке подверглась и территория Израиля, "Железный купол" не справился с нагрузкой. Прилеты зафиксированы в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе. Сообщается о разрушении ряда объектов, идет разбор завалов и эвакуация. Иранские военные заявляют: при ударе по Хайфе погибли 40 человек, десятки ранены. Израильская сторона эти данные не подтверждает.