В Тегеране атакована телерадиовещательная компания и больница Ганди

Ситуация на Ближнем Востоке выходит на новую спираль эскалации. Израиль и США наносят массовые удары по Ирану.

В Тегеране атакована телерадиовещательная компания, а также больница Ганди. В ЦАХАЛ сообщают о нанесении ударов по десяткам военных командных центров Ирана, включая штабы КСИР, разведки и командные центры.

Более того, США задействовали 4 стратегических бомбардировщика B-2 для ударов по Ирану. Они сбросили десятки 900-килограммовых бомб на подземные позиции баллистических ракет. Утверждается, американские военные уничтожили в том числе 9 иранских кораблей. В свою очередь Исламская Республика нанесла удары по территории Израиля и военным объектам в странах Персидского залива. По заявлению КСИР, Иран атаковал дислокацию военных США и в Бахрейне, где погибли и ранены суммарно более 500 американских солдат. Пентагон эту информацию не подтверждает. Также беспилотники со взрывчаткой ударили по военной базе США недалеко от иракского аэропорта Эрбиль - там начался мощный пожар с детонацией.