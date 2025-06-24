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В Техасе выдвинули резолюцию об импичменте Трампу

В Техасе выдвинули резолюцию об импичменте Трампу

Член Палаты представителей Конгресса США Эл Грин (демократ от штата Техас) выдвинул резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану. Об этом сообщает ТАСС.

"Принято решение о том, что Дональду Трампу, президенту США, выдвигается импичмент за тяжкие преступления и мелкие правонарушения", - говорится в тексте резолюции, опубликованной на сайте конгрессмена.

Грин подчеркнул, что "лидеры Конгресса не были должным образом проинформированы о запланированных ударах несмотря на то, что главы других стран были заранее уведомлены о планируемых действиях США". Конгрессмен ссылается на нарушение статьи 1, раздела 8, пункта 11 Конституции США.

импичментДональд Трамп