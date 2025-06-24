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В Техасе выдвинули резолюцию об импичменте Трампу
Автор:Редакция news.by
В Техасе выдвинули резолюцию об импичменте Трампуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4b2020-2f5e-46b0-9909-ef226f7a5c83/conversions/27ee287f-fa1f-4d2d-b0e6-73d8891e567e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4b2020-2f5e-46b0-9909-ef226f7a5c83/conversions/27ee287f-fa1f-4d2d-b0e6-73d8891e567e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4b2020-2f5e-46b0-9909-ef226f7a5c83/conversions/27ee287f-fa1f-4d2d-b0e6-73d8891e567e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab4b2020-2f5e-46b0-9909-ef226f7a5c83/conversions/27ee287f-fa1f-4d2d-b0e6-73d8891e567e-xl-___webp_1920.webp 1920w
Член Палаты представителей Конгресса США Эл Грин (демократ от штата Техас) выдвинул резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану. Об этом сообщает ТАСС.
"Принято решение о том, что Дональду Трампу, президенту США, выдвигается импичмент за тяжкие преступления и мелкие правонарушения", - говорится в тексте резолюции, опубликованной на сайте конгрессмена.
Грин подчеркнул, что "лидеры Конгресса не были должным образом проинформированы о запланированных ударах несмотря на то, что главы других стран были заранее уведомлены о планируемых действиях США". Конгрессмен ссылается на нарушение статьи 1, раздела 8, пункта 11 Конституции США.