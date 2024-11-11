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В Тель-Авиве израильтяне на акции протеста требуют уголовного преследования Нетаньяху
Десятки тысяч израильтян собрались в Тель-Авиве, чтобы потребовать отставки и уголовного преследования премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Манифестанты также добиваются скорейшего завершения войны на территории сектора Газа и Ливана в надежде, что ХАМАС освободит евреев-заложников. Акция протеста быстро переросла в столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ и дубинки.
Сообщается о задержании десятков участников акции протеста, есть пострадавшие. Власти Израиля отказываются даже рассматривать возможность скорого завершения конфликта. Более того, война распространяется на все новые территории, которые теперь включают в себя и земли Сирии, где также появились части ЦАХАЛ.
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