В Тель-Авиве израильтяне на акции протеста требуют уголовного преследования Нетаньяху

Манифестанты также добиваются скорейшего завершения войны на территории сектора Газа и Ливана в надежде, что ХАМАС освободит евреев-заложников. Акция протеста быстро переросла в столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ и дубинки.

Сообщается о задержании десятков участников акции протеста, есть пострадавшие. Власти Израиля отказываются даже рассматривать возможность скорого завершения конфликта. Более того, война распространяется на все новые территории, которые теперь включают в себя и земли Сирии, где также появились части ЦАХАЛ.