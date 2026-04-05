В Тель-Авиве полиция разогнала антивоенную демонстрацию

Ожесточенные столкновения с полицией произошли в израильской столице. Тысячи антивоенных активистов требовали немедленного прекращения войны, которая продолжается уже более двух лет и нанесла огромный ущерб стране. При этом конфликт, вопреки обещаниям властей, приобретает все больший размах и делается максимально кровопролитным. Полиция Тель-Авива потребовала от участников акции разойтись, а потом применила силу.