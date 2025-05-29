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В Тель-Авиве протестующие ворвались в штаб партии Нетаньяху
В Тель-Авиве демонстранты во время проведения антиправительственной акции ворвались в здание штаб-квартиры правящей партии "Ликуд", лидером которой является премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и пытались забаррикадироваться.
Полицейским удалось выдворить противников правительства из здания. В результате 62 человека задержаны за нарушение общественного порядка и столкновения с полицейскими, пишет БЕЛТА со ссылкой на газету The Times of Israel.
Сообщается, что протестующие собрались вечером 28 мая в центре Тель-Авива. Акция была приурочена к круглой дате: 600 дней войны в Газе, начавшейся 7 октября 2023 года. Демонстранты перекрыли движение на прилегающих к зданию "Ликуда" улицах, пытались жечь костры, вступали в конфликт с сотрудниками полиции. Они требовали от властей добиться немедленного освобождения заложников, которые находятся у боевиков ХАМАС, и выступили с критикой подхода Тель-Авива к переговорам.
Полиция объявила акцию, переросшую в беспорядки, незаконной, силой вывела всех протестующих на улицу и разогнала митинг. По данным ее пресс-службы, в ходе разгона толпы травмы получили двое полицейских, у одного из них перелом руки.
Как сообщает ТАСС, в ходе протестной акции митингующие с помощью прожектора высветили на здании "Ликуда" флаг Катара и надпись, которая была на арабском и иврите, - "Посольство Катара в Израиле". Некоторые из них носили оранжевые комбинезоны и маски с лицом Нетаньяху, символически указывая на то, что политик должен быть заключен под стражу.