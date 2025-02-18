В Торонто при неудачной посадке самолета получили травмы 19 человек

Самолет американской компании Delta Airlines, следовавший из Миннеаполиса, перевернулся на взлетно-посадочной полосе канадского аэропорта в Торонто.

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На борту находились 80 человек - 76 пассажиров и 4 члена экипажа. По последним данным, 19 человек получили травмы, 3 - тяжелые, 2 из них в критическом состоянии.