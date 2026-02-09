В Триполи, на севере Ливана, рухнул пятиэтажный дом

Жуткие кадры приходят из города Триполи: в результате обрушения пятиэтажного дома погибли 14 человек. Спасательные работы продолжаются, число жертв и пострадавших может увеличиться.

Мэр города обратился к правительству с просьбой объявить зоной бедствия старинный квартал Баб-Таббана, где за последние дни после мощных ливней рухнули уже два жилых дома.