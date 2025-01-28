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В центре Киева демонтировали памятник советскому физиологу Ивану Павлову

Борьба киевской хунты с историей и достижениями продолжается - в центре Киева демонтировали памятник советскому физиологу Ивану Павлову.

В мэрии города отметили, что "несмотря на вклад ученого в науку, его фигура связана с имперским нарративом".

Снос сооружения выполнил местный департамент территориального контроля. В ведомстве уточнили, что фигура-памятник ученому будет направлена на "специальную площадку для бесхозного имущества".

Украинаснос памятника