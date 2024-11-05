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В центре Тбилиси собираются протестующие - новые провокации неизбежны
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Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Астане приняли декларацию и подписали более десятка документов
Актуализирован состав представителей Беларуси в Комиссии по правам человека СНГ
Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в углублении диалога с Палестиной
Лукашенко: Мы непростительно долго раскачиваемся, чтобы создать альтернативные правовые механизмы
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Яркие краски "Марафона единства" в Витебске - чем этот день запомнится гостям и участникам форума
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В Хойникском районе волк напал на сторожа местного фермерского хозяйства
В Австралии бывший работник детсада приговорен к пожизненному заключению за насилие над детьми
В Толочинском районе произошло ДТП - погибли мать с сыном
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