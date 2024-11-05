В Тбилиси продолжаются попытки устроить очередной постсоветский майдан. Пока власти эффективно противостоят попыткам.

В центре грузинской столицы вновь собираются агрессивные, нацеленные на противостояние с властями молодчики. Сегодня 3 тбилисских вуза приостановили свою работу, молодежь буквально выталкивают на баррикады. Очередная массовая акция в грузинской столице только началась, по законам "цветной революции", новые провокации сегодня просто неизбежны. Власти страны отмечают, что ситуацию в Грузии раскачивают извне.

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии:

"ЕС требует от Грузии реформ, но они оскорбляют наше достоинство. От нас хотят отмены закона о прозрачности финансирования НГО, отказа от запрета на ЛГБТ-пропаганду. Они хотят амнистии для Саакашвили и присоединения к санкциям против России, что уничтожит грузинскую экономику. Мы двигались в ЕС, чтобы сохранить свое достоинство, а не окончательно лишиться его".

И минувшей ночью в Тбилиси попытались устроить очередной майдан по проверенной схеме - через народные волнения. Против спецназа - толпа, подогреваемая прозападным президентом Саломе Зурабишвили. Полиции пришлось применять все средства, чтобы сдержать натиск. Причем часть особо активных участников "стихийного протеста" пришли уж очень подготовленными - в противогазах и касках, с лазерными указками. Ими они слепили правоохранителей. Не забыли провокаторы захватить с собой фейерверки и дымовые шашки.