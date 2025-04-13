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В центре Варшавы прошел многотысячный митинг оппозиции. Кто был замечен среди участников
В Варшаве крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" организовала многотысячный митинг.
Как сообщила газета Wiadomosci, в польскую столицу привезли свыше 200 автобусов со сторонниками "ПиС". При этом официально марш был посвящен тысячелетию Польского королевства. Однако в преддверии президентских выборов, первый тур которых назначен на 18 мая, мероприятие явно политическое.
Среди участников были замечены председатель "Права и справедливости" Ярослав Качиньский, кандидат в президенты от этой же партии - Кароль Навроцкий.
Отметим, в этот раз в стране побит рекорд по числу желающих побороться за кресло главы государства - 17 претендентов, причем изначально желающих вступить в президентскую гонку было более 40 человек, однако они не смогли собрать достаточное количество подписей.