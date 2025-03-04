В ЦИК Гренландии рассказали, кто лидирует на парламентских выборах

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Оппозиционная партия "Демократы", стремящаяся к независимости Гренландии, выбилась в лидеры на парламентских выборах с 29,9 % голосов. Такие данные приводятся на сайте ЦИК острова после подсчета порядка 29 тыс. из 40,3 тыс. голосов. Об этом сообщает РИА Новости.

Центральная избирательная комиссия Гренландии сообщила, что после подсчета 28,6 тыс. голосов партия "Демократы" побеждает на выборах, набирая 29,9 % голосов. По данным датской телерадиокомпании DR, "Демократы" известны своим стремлением к независимости острова.

Партия нынешнего премьера Гренландии "Инуиты Атакатигиит" набирает 21,4 % голосов. На последних парламентских выборах на острове в 2021 году эта партия получила 12 мест из 31, впоследствии сформировав правительственную коалицию с партией "Сиумит".

"Симуит" получает 14,7 % голосов, "Налерак" - 24,5 %, а "Атассут" - 7,3 %.

Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость как от Дании, так и от Штатов.