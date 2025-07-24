В ТЦ Новошахтинска по меньшей мере погибли 2 человека в результате пожара

В Новошахтинске 24 июля произошел пожар в ТЦ "Русь". По последним данным, два человека стали жертвами - один пожарный и одна сотрудница центра. Об этом заявили в МЧС Ростовской области, сообщает interfax.ru.

В администрации ТЦ ранее говорили, что пропали две сотрудницы, которые могли находиться застрявшем лифте в момент возгорания. Вторую пропавшую продолжают искать.

"На месте пожара в торговом центре обнаружен обгоревший труп. Личность (погибшего) устанавливается", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

С двумя пожарными ранее была потеряна связь, когда они искали пропавших в горящем здании. Один из них погиб, второго с ожогами ног вынесли из горящего здания и передали врачам. "Погиб сотрудник 19-ой пожарной части", - сообщил в Telegram глава города Сергей Бондаренко.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 8:18 по московскому времени. Сначала площадь возгорания составляла 30 квадратных метров, затем она увеличилась. В момент возгорания посетителей в ТЦ не было.