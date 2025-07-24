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В ТЦ Новошахтинска по меньшей мере погибли 2 человека в результате пожара
В Новошахтинске 24 июля произошел пожар в ТЦ "Русь". По последним данным, два человека стали жертвами - один пожарный и одна сотрудница центра. Об этом заявили в МЧС Ростовской области, сообщает interfax.ru.
В администрации ТЦ ранее говорили, что пропали две сотрудницы, которые могли находиться застрявшем лифте в момент возгорания. Вторую пропавшую продолжают искать.
"На месте пожара в торговом центре обнаружен обгоревший труп. Личность (погибшего) устанавливается", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
С двумя пожарными ранее была потеряна связь, когда они искали пропавших в горящем здании. Один из них погиб, второго с ожогами ног вынесли из горящего здания и передали врачам. "Погиб сотрудник 19-ой пожарной части", - сообщил в Telegram глава города Сергей Бондаренко.
Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 8:18 по московскому времени. Сначала площадь возгорания составляла 30 квадратных метров, затем она увеличилась. В момент возгорания посетителей в ТЦ не было.
Пожар был локализован на площади 1,3 тыс. квадратных метров, открытое горение ликвидировано. На месте работают 84 сотрудника МЧС и 29 единиц техники.