В турецком Мармарисе произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в ночь на 3 июня в Мармарисе на юго-западном побережье Турции. Очаг залегал на глубине 67 км.

По данным МВД Турции, из-за панической атаки погибла 14-летняя девушка, около 70 человек пострадали, пытаясь спешно покинуть свои дома. Люди прыгали с большой высоты, боясь оказаться в каменной ловушке. В больницы доставлено более 40 человек.