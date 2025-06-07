В Турции мошенники похитили с карт туристов более 29 млн долларов

По информации турецких СМИ, от действий мошенников пострадали не менее 268 человек. По данным газеты Ege telegraf, преступную группу возглавлял владелец одного из отелей курорта Кушадасы на побережье Эгейского моря. Мошенников задержали в Анталье, Измире и Стамбуле.

Также сообщается, что за действиями группировки следили в течение четырех месяцев. Установлено, что главарь преступной группы передавал данные с банковских карт туристов другим гостиницам и компаниям по аренде машин. О неоднократном снятии денег иностранцы узнавали после возвращения на родину, пишет издание со ссылкой на данные следствия. Из каких стран были туристы, которые пострадали от действий мошенников, не сообщается.