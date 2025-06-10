В Турции опровергли сообщения о вспышке вируса Коксаки на морских курортах

Министерство здравоохранения Турции опровергло информацию о якобы резком росте заболеваемости вирусом Коксаки среди туристов на морских курортах, в частности в Анталье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве отметили, что в регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости, вызванной вирусом Коксаки. "В настоящее время нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в местных гостиницах и учебных заведениях", - заявили в пресс-службе.