В Турции решили закрыть все животноводческие рынки

Власти Турции постановили закрыть все животноводческие рынки в стране из-за роста числа случаев заражения ящуром, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA.

По данным СМИ, Генеральный департамент по пищевому контролю при министерстве сельского и лесного хозяйства Турции направил в свои филиалы во всех 81 провинциях срочное сообщение в связи с наблюдаемым после Курбан-байрама (отмечался в начале июня) ростом числа заражений ящуром.

Ведомство отметило, что в районах, где были выявлены случаи заражения, был введен карантин, также имеется вакцина, но в короткие сроки привить всех животных невозможно.

"Просим немедленно закрыть до дальнейших распоряжений все торговые точки, работающие в вашей провинции, поскольку интенсивная мобильность животных и посетителей в местах продажи животных, таких как животноводческие рынки… представляет высокий риск распространения болезни", - цитирует агентство документ.

Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.