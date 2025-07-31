В тюрьмах Великобритании увеличивается уровень насилия

В тюрьмах Великобритании растет уровень насилия. По данным Министерства юстиции страны, он достиг максимума после пандемии. Число нападений увеличилось на 27 %.

Всего за год зафиксировано более 28 тыс. подобных инцидентов. Достается и персоналу. Количество нападений на сотрудников почти достигло 10 тыс.