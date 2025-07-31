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В тюрьмах Великобритании увеличивается уровень насилия
Автор:Редакция news.by
В тюрьмах Великобритании растет уровень насилия. По данным Министерства юстиции страны, он достиг максимума после пандемии. Число нападений увеличилось на 27 %.
Всего за год зафиксировано более 28 тыс. подобных инцидентов. Достается и персоналу. Количество нападений на сотрудников почти достигло 10 тыс.
Такую неутешительную статистику эксперты связывают с тем, что исправительные учреждения в королевстве переполнены. Ситуация усугубляется доступностью наркотиков на всей территории тюрьмы.