Едва НАБУ вырвалось из-под контроля офиса президента, как оно тут же нанесло Зеленскому сокрушительный удар.



В Украине арестованы сразу несколько десятков видных политиков и военных. Среди них - депутат от президентской фракции "Слуга народа" Кузнецов, руководитель одной из областей - Гайдай, а также ряд высокопоставленных офицеров.



Антикоррупционное бюро подозревает их всех в масштабных хищениях: эти политики, чиновники и военные, якобы создали организованную группу, которая занималась распилом на закупках беспилотников.



Многие видят здесь очевидную связь: Евросоюз, который стоит за НАБУ, дает понять Зеленскому, кто в Украине хозяин. К тому же у НАБУ есть компромат и на самого главу государства: дать ход делу против Зеленского или не дать, теперь решают в Брюсселе.