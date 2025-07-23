В Украине готовятся новые масштабные акции протеста

В Киеве, Харькове, Черновцах, Виннице, Днепропетровске, Львове, Полтаве, Чернигове планируется проведение протестов. Их спровоцировал принятый закон об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств. Депутаты Рады очень торопились утвердить документ.

Когда Зеленский подписал бумагу, он выступил с заявлением, объяснив все происходящее "борьбой с российским влиянием". Якобы у Москвы был доступ к информации антикоррупционных ведомств. Как обычно, ни фактов, ни подтверждений.

Митинги уже прокатились по многим городам Украины. В Киеве к протестующим присоединился мэр Кличко.