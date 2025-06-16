В Украине и Европе задерживают подростков за "шпионаж" в пользу Москвы

В Европе и Украине начали задерживать подростков - их обвиняют в работе на Москву и планах совершать диверсии.

Детям якобы платили биткоинами, финансируя их переезды по Европе. Часть агентов после выполнения разведданных должна была приехать в Украину и вступить в ВСУ.