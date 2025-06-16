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В Украине и Европе задерживают подростков за "шпионаж" в пользу Москвы
Автор:Редакция news.by
В Европе и Украине начали задерживать подростков - их обвиняют в работе на Москву и планах совершать диверсии.
Детям якобы платили биткоинами, финансируя их переезды по Европе. Часть агентов после выполнения разведданных должна была приехать в Украину и вступить в ВСУ.
Как такое могут сделать несовершеннолетние, не ясно. Не ясно и то, почему за шпионаж и терроризм наказывают так мягко - единственный осужденный приговорен к 20 месяцам тюрьмы.