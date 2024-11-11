В Украине мобилизовали Санта-Клауса

В Украине сотрудники ТЦК задержали Санта-Клауса, сообщают РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал "Страна.ua".

"Паблики пишут, что на кадрах - задержание Санта-Клауса ТЦК в Харькове", - говорится в публикации.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.