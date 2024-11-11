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В Украине мобилизовали Санта-Клауса
В Украине сотрудники ТЦК задержали Санта-Клауса, сообщают РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал "Страна.ua".
"Паблики пишут, что на кадрах - задержание Санта-Клауса ТЦК в Харькове", - говорится в публикации.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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