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В Украине мобилизовали Санта-Клауса

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В Украине сотрудники ТЦК задержали Санта-Клауса, сообщают РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал "Страна.ua".

"Паблики пишут, что на кадрах - задержание Санта-Клауса ТЦК в Харькове", - говорится в публикации.

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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

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