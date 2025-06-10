В Украине мужчина побил палкой представителя ТЦК

Мужчина побил палкой сотрудника военкомата и полицейского в Харьковской области в Украине, пытаясь избежать мобилизации, сообщили в областном управлении полиции, пишет РИА Новости.

"В поселке Безлюдовка Харьковского района экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил автомобиль. За рулем находился 48-летний местный житель, находившийся в розыске за уклонение от мобилизации. На место прибыли представители территориального центра комплектования (военкомата - ред.). Во время попытки задержать гражданина для выяснения обстоятельств, тот начал вести себя агрессивно. В разгаре конфликта он нанес удары деревянной палкой полицейскому и представителю ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Харьковской области в Facebook.

По информации правоохранителей, жена уклониста ударила полицейского камнем по голове. Она и ее муж уже задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Депутат Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 4 июня заявил, что военкоматы полностью себя дискредитировали, поэтому их пора распустить, а из сотрудников создать несколько новых бригад ВСУ.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.