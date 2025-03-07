В Украине первый раз задействовали истребители Mirage 2000 для нужд ПВО

ВСУ впервые задействовали французские истребители Mirage 2000 при реагировании на воздушную тревогу, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал украинских сил ПВО.

"Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage 2000", - говорится в тексте. Отмечается, что "французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие" в реагировании на воздушную тревогу.

6 февраля министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что первые французские самолеты Mirage 2000 доставлены на Украину. Он не уточнял, сколько всего истребителей планирует поставить Париж, однако, по данным СМИ, речь может идти не более, чем о 6 машинах. По мнению экспертов, эти истребители оптимизированы под ударные задачи, но могут поражать и воздушные цели.