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В Украине предложили "отменить" Верку Сердючку за песни на русском

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Фото ТАСС

Украинский продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал известного по образу Верки Сердючки актера Андрея Данилко за его песни на русском языке и призвал "отменить" артиста в Украине, полностью прекратив его публичную поддержку. Об этом пишет ТАСС.

"Не у всех есть мозги. Что делать? Ничего не делать. Умножить на ноль Верку Сердючку и ее русскоязычный репертуар. У него (Андрея Данилко - прим. ТАСС) нет мозгов", - сказал он в эфире YouTube-канала "Слей шоу".

По словам продюсера, чтобы переделать одну из самых известных русскоязычных песен Сердючки "Дольче Габбана" на украинский язык, надо поменять всего в двух местах окончания слов. "Но он этого не делает. Значит, у него нет мозгов. Андрей Данилко приравнял себя к нацменьшинству. Это такое интеллектуальное нацменьшинство. Ему все равно", - заявил Кондратюк.

Ранее бывший украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призывал полицию принять меры в отношении Данилко за исполнение на концерте нескольких песен на русском языке. Позже Кремень передумал наказывать артиста и признался, что исполнение песен не на украинском языке вовсе не противоречит принятому в 2019 году закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. Принятый в 2019 году закон значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что часто становится поводом для конфликтов.

запретУкраина