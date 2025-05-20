В Украине рассказали, что случится со страной после переговоров лидеров РФ и США

Америка посодействует принятию Украиной условий меморандума, который касается предполагаемого будущего мирного договора с Россией. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале, информирует РИА Новости.

Как отметил политик, Владимир Зеленский и европейские лидеры считали, что президент США Дональд Трамп усилит санкционное давление на Москву из-за якобы ее отказа от 30-ти дневного перемирия.

"Угрозы остались угрозами, при этом Трамп позвонил Путину, и вместо разрыва отношений, договорился подготовить меморандум с условиями прекращения огня. Уже очевидно, что его условия не понравятся Украине, но США будут оказывать давление с целью принятия его условий и подписания", - написал он.

Дубинский добавил, что, если Вашингтон и Москва заключат соглашение об урегулировании конфликта на Украине, а Киев его не поддержит, у Трампа больше не будет необходимости вводить антироссийские санкции.

19 мая Владимир Путин и хозяин Белого дома провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Путин отметил готовность Москвы работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня. Трамп после разговора заявил, что не будет вводить новые санкции, так как есть шанс на урегулирование украинского конфликта.

Позже издание Financial Times сообщило, что европейские лидеры были ошеломлены, когда глава Белого дома поделился с ними деталями беседы с российским коллегой.