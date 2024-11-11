В Украине словом 2024 года стал неологизм "бусификация"

По версии редакции Словаря современного украинского языка, словом года на Украине стал неологизм "бусификация".

Так в стране называют насильственную мобилизацию. Здесь последние годы бродят группы военных, которые хватают на улицах людей и увозят на микроавтобусах в казармы.

Масштаб бедствия колоссален. Каждый день появляются сотни видеороликов с жуткими сценами - мужчин уволакивают, по дороге избивая, топчут ногами и швыряют в машины. Последнее время на защиту бусифицируемых все чаще встают обычные прохожие. Порой мобилизованных даже удается отбить.