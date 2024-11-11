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В Украине словом 2024 года стал неологизм "бусификация"

По версии редакции Словаря современного украинского языка, словом года на Украине стал неологизм "бусификация".

Так в стране называют насильственную мобилизацию. Здесь последние годы бродят группы военных, которые хватают на улицах людей и увозят на микроавтобусах в казармы.

Масштаб бедствия колоссален. Каждый день появляются сотни видеороликов с жуткими сценами - мужчин уволакивают, по дороге избивая, топчут ногами и швыряют в машины. Последнее время на защиту бусифицируемых все чаще встают обычные прохожие. Порой мобилизованных даже удается отбить.

"Бусификация" обещает остаться и словом 2025 года. В ближайшие дни на Украине, по всем приметам, возраст мобилизации снизят до 18 лет. Тогда хватать молодежь на улицах станут гораздо чаще.

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