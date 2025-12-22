Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Украине создают рабочую группу по президентским выборам

Верховная рада Украины начала формирование рабочей группы для срочного обсуждения вопроса о проведении президентских выборов в условиях военного положения. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа".

В работе примут участие депутаты, ЦИК и общественные организации. Дата заседания пока не названа.

Напомним, выборы президента Украины в 2024 году не проводились из-за мобилизации и боевых действий. Сейчас рассматривается возможность изменения соответствующего законодательства для проведения электоральной кампании в срок от 60 до 90 дней.

Разделы:

В миреУкраина

Теги:

Верховная радавыборы