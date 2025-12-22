3.66 BYN
В Украине создают рабочую группу по президентским выборам
Автор:Редакция news.by
Верховная рада Украины начала формирование рабочей группы для срочного обсуждения вопроса о проведении президентских выборов в условиях военного положения. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа".
В работе примут участие депутаты, ЦИК и общественные организации. Дата заседания пока не названа.
Напомним, выборы президента Украины в 2024 году не проводились из-за мобилизации и боевых действий. Сейчас рассматривается возможность изменения соответствующего законодательства для проведения электоральной кампании в срок от 60 до 90 дней.