В Украине создают рабочую группу по президентским выборам

Верховная рада Украины начала формирование рабочей группы для срочного обсуждения вопроса о проведении президентских выборов в условиях военного положения. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа".

В работе примут участие депутаты, ЦИК и общественные организации. Дата заседания пока не названа.