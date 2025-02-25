В Украине стало возможным по указу президента направлять ВСУ в другие государства

Верховная рада утвердила закон, согласно которому стало закреплено право президента направлять подразделения ВСУ в другие государства в период действия военного положения, документ принят с поправками Владимира Зеленского, информирует ТАСС.

"Закон о нормировании отдельных вопросов относительно направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения - за 267 голосов", - написал депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Согласно документу, в период действия военного положения подразделения ВСУ могут направляться в другие государства и находиться на территории таких государств с целью осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности.