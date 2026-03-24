В Украине убыль населения достигла 300 тыс. в год

В Украине смертность превышает рождаемость. Убыль населения достигла 300 тыс. в год. По словам украинского главы офиса миграционной политики, в стране ежегодно умирают около 500 тыс. человек, а рождаются лишь около 200 тыс. Коэффициент рождаемости снизился в 2 раза по сравнению с 2021 годом.

Демографический кризис, как следствие, вызывает острую нехватку кадров. По оценке Международной организации труда, к концу 2026 года стране может не хватать более 8 млн работников. Усугубляется ситуация и массовым оттоком молодежи из страны (люди до 35 лет составляют почти половину доли украинцев, покинувших страну в 2022 году). Согласно свежим опросам, 40 % из них возвращаться не планируют.