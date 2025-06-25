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В Украине военные протестуют против коррупции киевского режима
Автор:Редакция news.by
В Киеве военные и родственники погибших солдат ВСУ вышли на масштабный протест против коррупции киевского режима.
По сообщениям СМИ, люди призывают президента США Дональда Трампа навести порядок в Украине. Есть информация, что участники хотели развернуть палаточный городок, как на майдане в 2013-2014 гг., но их разогнала полиция. Некоторых к этому моменту уже задержали.
Фото: РИА Новости