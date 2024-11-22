В Украине выпустили марку с матерной цитатой Зеленского

В переводе, правда, площадную брань слегка смикшировали. Тем не менее, украинская почта взяла новую высоту или, вернее, окончательно пробила дно.



До сих пор матерщину на знаках оплаты корреспонденции не размещал никто.



Само интервью Зеленского, данное недавно американскому блогеру, буквально из одной только площадной брани и состояло. Теперь оно увековечено еще и в виде почтовой марки.