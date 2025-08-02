3.69 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
В Украине женщин-медиков будут автоматически ставить на воинский учет
Автор:Редакция news.by
В Украине женщин с медицинским и фармацевтическим образованием будут автоматически ставить на воинский учет. При этом они будут обязаны в течение 60 дней явиться в военкомат, иначе их объявят в розыск как уклонистов.
Встать на учет и пройти медкомиссию удаленно не выйдет, так что женщинам-медикам, находящимся за границей, придется приехать домой, чтобы лично присутствовать в военкомате. Только так они смогут впоследствии вернуться на родину.