В Вашингтоне объявлено чрезвычайное положение из-за исторического наводнения

В штате Вашингтон в США объявлено чрезвычайное положение из-за исторического наводнения. Причиной стал мощный атмосферный фронт, обрушивший сильные ливни на регион.

Из-за наводнений и оползней было закрыто множество дорог, пострадали также ключевые горные перевалы. В штате масштабные разрушения: затоплены целые населенные пункты и кварталы, бурные потоки размыли дороги и мосты.