В Ватикане начинаются выборы Папы Римского

Уже вечером в Сикстинской капелле в условиях строжайшей секретности им предстоит вынести вердикт. Решение кардиналов останется строго конфиденциальным до завершения голосования.

Конклав начинается с утренней мессы в соборе Святого Петра. О его окончании и избрании нового понтифика будет сообщено белым дымом из печной трубы над Сикстинской капеллой.