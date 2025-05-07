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В Ватикане начинаются выборы Папы Римского
7 мая в Ватикане собирается конклав - 138 кардиналов выберут нового главу Католической церкви после смерти Папы Франциска.
Уже вечером в Сикстинской капелле в условиях строжайшей секретности им предстоит вынести вердикт. Решение кардиналов останется строго конфиденциальным до завершения голосования.
Новый Папа Римский будет выбран большинством голосов - кандидат должен набрать две трети.
Конклав начинается с утренней мессы в соборе Святого Петра. О его окончании и избрании нового понтифика будет сообщено белым дымом из печной трубы над Сикстинской капеллой.