В Ватикане прощаются с Папой Римским. Этот церемониал продлится до 25 апреля.

За эти несколько дней, как ожидает МВД Италии, проститься с Папой приедут сотни тысяч человек со всего мира, а также до 170 иностранных делегаций. Среди лидеров ждут президентов США, ФРГ, Франции, Бразилии. Аргентины.