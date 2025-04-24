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В Ватикане прощаются с Папой Римским
В Ватикане прощаются с Папой Римским. Этот церемониал продлится до 25 апреля.
Вечером 25 апреля в базилике Святого Петра состоится обряд закрытия гроба Папы Франциска. Церемонию возглавит кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Священной Римской Церкви. Похороны понтифика состоятся 26 апреля.
За эти несколько дней, как ожидает МВД Италии, проститься с Папой приедут сотни тысяч человек со всего мира, а также до 170 иностранных делегаций. Среди лидеров ждут президентов США, ФРГ, Франции, Бразилии. Аргентины.