В Ватикане сообщили, что состояние Папы Римского остается критическим

Напомним, понтифик был госпитализирован 14 февраля после того, как в течение нескольких дней испытывал трудности с дыханием. Сначала его лечили от бронхита, а затем диагностировали двустороннюю пневмонию. Ранее Папа Римский попросил католиков молиться за него после того, как он уже вторую неделю подряд не смог лично прочитать традиционную проповедь.