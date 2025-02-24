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В Ватикане сообщили, что состояние Папы Римского остается критическим

Состояние Папы Римского остается критическим, сообщает Ватикан. Он по-прежнему получает кислородную терапию и проходит процедуры переливания крови.

В Ватикане добавили, что "некоторые анализы крови показывают легкую почечную недостаточность, которая находится под контролем".

Напомним, понтифик был госпитализирован 14 февраля после того, как в течение нескольких дней испытывал трудности с дыханием. Сначала его лечили от бронхита, а затем диагностировали двустороннюю пневмонию. Ранее Папа Римский попросил католиков молиться за него после того, как он уже вторую неделю подряд не смог лично прочитать традиционную проповедь.

Папа Римский