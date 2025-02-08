В Ватикане вандал устроил погром в базилике Святого Петра

В Ватикане злоумышленник проник под бронзовый балдахин в базилике Святого Петра - главного католического храма мира.

Преступник на глазах туристов и церковных служителей начал разбрасывать канделябры и покрывала, повредил шесть ламп. Общая стоимость нанесенного материального ущерба составила 30 тыс. евро. Вандал задержан. Им оказался 40-летний гражданин Румынии.