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В Ватикане вандал устроил погром в базилике Святого Петра
В Ватикане злоумышленник проник под бронзовый балдахин в базилике Святого Петра - главного католического храма мира.
Преступник на глазах туристов и церковных служителей начал разбрасывать канделябры и покрывала, повредил шесть ламп. Общая стоимость нанесенного материального ущерба составила 30 тыс. евро. Вандал задержан. Им оказался 40-летний гражданин Румынии.