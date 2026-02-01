3.75 BYN
В Великобритании зафиксирован резкий рост заболеваемости туберкулезом
Автор:Редакция news.by
В Британии зафиксирован резкий рост заболеваемости туберкулезом. По данным Агентства по безопасности здравоохранения, за последний год число выявленных случаев увеличилось на четверть и превысило 5 тыс.
Наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация сложилась на северо-востоке страны. Болезнь в основном затронула мигрантов и людей, родившихся за пределами Соединенного Королевства. Из-за отсутствия легального статуса многие не обращаются за медицинской помощью, что затрудняет своевременную диагностику и лечение.
Эксперты также указывают на взаимосвязь между повышением уровня заболеваемости и ухудшением социально-экономического положения населения. По последним данным, почти 15 млн человек в Великобритании находятся за чертой бедности.