3.76 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
В Великом Устюге появились на свет два северных олененка
Автор:Редакция news.by
В Великом Устюге появились на свет два северных олененкаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b127d2f-f106-4e46-ae8f-80fc86967c16/conversions/32e1c73c-67e6-48dd-98cf-d065d5a2410a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b127d2f-f106-4e46-ae8f-80fc86967c16/conversions/32e1c73c-67e6-48dd-98cf-d065d5a2410a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b127d2f-f106-4e46-ae8f-80fc86967c16/conversions/32e1c73c-67e6-48dd-98cf-d065d5a2410a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b127d2f-f106-4e46-ae8f-80fc86967c16/conversions/32e1c73c-67e6-48dd-98cf-d065d5a2410a-xl-___webp_1920.webp 1920w
Во владениях Деда Мороза (Великом Устюге) родились два северных олененка, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал филиала Московского зоопарка в Великом Устюге.
"Пополнение в семье северных оленей в зоосаде в вотчине Деда Мороза. В конце мая на свет появились два северных олененка. Это долгожданное пополнение в семействе северных оленей стало важным событием для зоосада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с каждым днем оленята проявляют все больше любопытства и активности. Сейчас они уже подросли и начали пробовать "взрослую еду", также в их рацион входит материнское молоко. Малыши находятся в общей группе северных оленей на территории основной экспозиции зоосада.