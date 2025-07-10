В Великом Устюге появились на свет два северных олененка

Во владениях Деда Мороза (Великом Устюге) родились два северных олененка, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал филиала Московского зоопарка в Великом Устюге.

"Пополнение в семье северных оленей в зоосаде в вотчине Деда Мороза. В конце мая на свет появились два северных олененка. Это долгожданное пополнение в семействе северных оленей стало важным событием для зоосада", - говорится в сообщении.