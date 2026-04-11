В Венгрии готовят провокации после выборов
Венгрию поставили на кон в большой геополитической игре. Сейчас там разворачивается жесткое закулисное столкновение между Вашингтоном и Брюсселем. Уже завтра в стране пройдут парламентские выборы. США хотели бы сохранить премьер-министра страны Виктора Орбана на посту премьера, а европейцы, наоборот, сместить.
Украина уже набирает провокаторов для участия в протестах после голосования, если по его итогам победит правящая партия "Фидес". Об этом заявил венгерский политический эксперт Георг Шпетле.
Он подчеркнул: "в Закарпатье распространяется запись о том, что украинцы ищут говорящих по-венгерски, прошедших военную подготовку, физически подготовленных, стрессоустойчивых мужчин для работы в Венгрии". Эксперт выразил уверенность в том, что украинцы готовят сценарий для дестабилизации ситуации в стране.